Коронавирус добрался до Роналдо

14 октября 2020 г. 13:55
Автор: Виталий Лабскир
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Тест на коронавирус главной "звезды" сборной Португалии Криштиану Роналдо дал положительный результат.

Таким образом, Роналдо, ушедший на двухнедельную изоляцию, пропустит сегодняшний матч Лиги Наций между сборными Португалии и Швеции.

Также, он не поможет своему клубу - туринскому "Ювентусу" в предстоящем матче Лиги Чемпионов против киевского "Динамо".

Пока болезнь у Роналдо проходит бессимптомно.

Больше ни у кого из его партнеров по сборной Португалии коронавирус не выявлен.

Буквально накануне того, как стало известно о позитивном тесте у Роналдо, он выставил в социальных сетях селфи. На фото Криштиану и за ним - партнеры по португальской сборной.

 

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