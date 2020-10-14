Коронавирус добрался до Роналдо

Тест на коронавирус главной "звезды" сборной Португалии Криштиану Роналдо дал положительный результат.

Таким образом, Роналдо, ушедший на двухнедельную изоляцию, пропустит сегодняшний матч Лиги Наций между сборными Португалии и Швеции.

Также, он не поможет своему клубу - туринскому "Ювентусу" в предстоящем матче Лиги Чемпионов против киевского "Динамо".

Пока болезнь у Роналдо проходит бессимптомно.

Больше ни у кого из его партнеров по сборной Португалии коронавирус не выявлен.

Буквально накануне того, как стало известно о позитивном тесте у Роналдо, он выставил в социальных сетях селфи. На фото Криштиану и за ним - партнеры по португальской сборной.