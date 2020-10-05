Коронавирус и травмы. Cборная Украины улетела во Францию без 12-ти футболистов

Никто из футболистов донецкого "Шахтера" не полетел на матч сборных Франции и Украины из-за коронавируса, выявленного у двух игроков "Шахтера" Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

Сегодня утром лишь 10 футболистов сборной Украины вылетели в Париж. Это восемь игроков киевского "Динамо": Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев и Илья Забарный, а также, вызванные в расположение сборной в последний момент защитник черниговской "Десны" Ефим Конопля и вратарь "Александрии" Юрий Панькив, сообщает zbirna.com.

Роман Яремчук, Игорь Пластун, Евгений Макаренко, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Игорь Харатин, Александр Зубков, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко, Андрей Лунин и Евгений Чеберко, присоединятся к партнерам уже сегодня в течении нескольких послеобеденных часов.

В общей сложности, во Франции сборная не досчитается 12-ти двенадцати исполнителей, которые получили от Андрея Шевченко приглашение в национальную команду. Работать пока тренерский штаб будет с 21-м игроком.

Из-за травм из обоймы выпали Александр Зинченко, Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Виталий Буялский и Владислав Супряга.

Из-за положительного теста на коронавирус у Тараса Степаненко и Андрея Пятова, а также двух сотрудников клуба, которые работают и в сборной Украины — тренера по физподготовке Ивана Баштового и массажиста Вадима Данина, весь "Шахтер" ушел на самоизоляцию. Получилось, что здоровые на сегодня Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес во Франции партнерам помочь не смогут. Их ждут новые тесты и окончательный вердикт на весь октябрьский цикл национальной сборной.

Вместе с футболистами "Шахтера" на самоизоляцию и главный врач сборной Украины Артур Глущенко, работающий в "Шахтере".