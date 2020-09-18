Коронавирус и травмы. Харьковский ФК "Металл" отправился на матч без трех тренеров и шести футболистов

Тяжелая ситуация в команде Второй лиги украинского футбола - харьковском "Металле".

"Металл" отправился на выездной матч 3-го тура против футбольного клуба "Никополь".

Как сообщил "Металл" на своей странице в Facebook, по различным причинам в Никополь не поехала большая группа важных представителей команды. В составе харьковской делегации на этот раз отсутствуют главный тренер Александр Кучер, его ассистент Александр Призетко и тренер вратарей Андрей Дикань. Не смогут принять участие в игре полузащитники Максим Багачанский и Сергей Романов, а также нападающий Руслан Фомин. Все они находятся на самоизоляции после сдачи положительных тестов на COVID-19.

Из-за травм субботний матч пропустят защитник Владислав Кравченко, полузащитники Антон Поступаленко и Алексей Горяинов.