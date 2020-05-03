Коронавирус спутал планы возвращения в ринг харьковскому боксеру Гвоздику, живущему в США

18 октября 2019 года харьковский боксер Александр Гвоздик, проживающий в США, в объединительном бою за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе проиграл нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву. "Зализав" раны, Гвоздик уже готов к возвращению в ринг после своего первого поражения в профессионалах. Однако вмешалась пандемия коронавируса.

Возвращение Гвоздика отложено на неопределенное время.

Сам же Александр в ходе общения с болельщками в Instagram рассказал о том, с кем и когда планировал провести первій бой псле поражения Бетербиеву.

Гвоздик поведал, что планировал боксировать в андеркарте поединка Василий Ломаченко -Теофило Лопес. Этот бой должен был состояться 30 мая, но перенесен на более поздний срок, когда стихнет эпидемия коронавируса. Также Гвоздик сообщил, что его возможным соперником мог стать американец Джесси Харт.