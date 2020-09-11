Коронавирус у «Харьковских соколов»

Баскетболисты «Харьковских соколов» вынуждены сняться с турнира в Запорожье.

Харьковская команда украинской баскетбольной Суперлиги «Харьковские соколы» после прохождения ПЦР-тестирования на COVID-19 взяла курс на Запорожье для участия в традиционном предсезонном турнире «Мемориал Вячеслава Гаврилова».

Сегодня «Харьковские соколы» должны были провести первый матч на этом турнире.

Однако в двух игроков тест оказался положительным. Об этом «Харьковские соколы» сообщили на своей официальной странице в Facebook.

Согласно медицинскому протоколу о проведении соревнований руководством клуба было принято решение отказаться от участия в турнире и сразу вернуться в Харьков.

В Харькове все игроки и административный штат команды будут отправлены на самоизоляцию. Баскетболисты, получившие положительные результаты тестирования, будут находиться под наблюдением врачей.

Уже через несколько дней весь состав команды снова пройдет ПЦР-тестирование.