Коронавирус у хоккеиста, игравшего с президентом Беларуси

11 апреля команда "Беларусь" в 11-й раз выиграла турнир на призы спортивного клуба президента Беларуси Александра Лукашенко, победив в финале хоккеистов Минской области со счетом 8:4. За команду "Беларусь" играл сам Лукашенко. А еще - бывший хоккеист сборной Беларуси Александр Мелешко. Спустя 10 дней у Мелешко диагностирован коронавирус.

Когда именно заразился Мелешко, и был ли он уже заражен, находясь рядом с Лукашенко на льду и на скамейке запасных, неизвестно.

Сам Мелешко говорит, что контактировал с президентом Беларуси только по ходу игры и иных контактов не имел.