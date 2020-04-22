Коронавирус у хоккеиста, игравшего с президентом Беларуси

22 апреля 2020 г. 14:31
Автор: Виталий Лабскир
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11 апреля команда "Беларусь"  в 11-й раз выиграла турнир на призы спортивного клуба президента Беларуси Александра Лукашенко, победив в финале хоккеистов Минской области со счетом 8:4. За команду "Беларусь" играл сам Лукашенко. А еще - бывший хоккеист сборной Беларуси Александр Мелешко. Спустя 10 дней у Мелешко диагностирован коронавирус.

Когда именно заразился Мелешко, и был ли он уже заражен, находясь рядом с Лукашенко на льду и на скамейке запасных, неизвестно.

Сам Мелешко говорит, что контактировал с президентом Беларуси только по ходу игры и иных контактов не имел.

Видео: 

Хоккейная команда Президента вышла в финал республиканского любительского турнира

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