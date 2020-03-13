Коронавирус у сотрудника команды, участвующей в "Формуле-1". Сезон перенесен

13 марта 2020 г. 17:28
Автор: Виталий Лабскир
41 просмотр

К череде отмен и переносов соревнований от коронавируса присоединилась и "Формула-1". Сезон 2020 года не начнется вовремя.

У одного из сотрудников команды "Макларен" был обнаружен коронавирус, после чего все контактировавшие с инфицированным отправились на карантин.

И, вот, стало известно, что руководство "Формулы-1" приняло решение отменить первый этап сезона - "Гран-При Австралии", который должен был состояться в ближайший уик-энд.

Также отложены на неопределенный срок "Гран-при Бахрейна", планировавшийся 22 марта, и "Гран-При Вьетнама", который не состоится 5 апреля.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.