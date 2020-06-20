Коронавирус в донецком "Олимпике". Официальное заявление

Донецкий "Олимпик" стал третьей украинской футбольной командой, вслед за львовскими "Карпатами" и "Рухом", сообщившей о заражении своих футболистов коронавирусом.

На сайте официальном сайте "Олимпика" появилось такое заявление:

Дорогие друзья, к большому сожалению, пандемия, поразившая весь мир, добралась и до нашей команды. Двое футболистов "Олимпика" сдали положительные тесты на COVID-19. Неутешительные новости застали нашу команду в Луцке, куда дончане прибыли на матч 27-го тура Премьер-Лиги против "Карпат". В связи с вышеизложенной информацией матч Карпаты - Олимпик, запланированный на воскресенье, 21 июня, не состоится. Донецкий клуб отправится домой, где во вторник пройдёт повторное тестирование. Заболевшие ребята будут изолированы согласно медицинскому протоколу. Берегите себя и строго придерживайтесь рекомендаций МОЗ!