Коронавирус в сборной Украины по футболу. Тренировка разрешена

Экстремальная ситуация в украинской сборной. К четырем футболистам, заболевшим коронавирусом перед матчем за сборной Германии, добавились еще трое, и теперь поединок против сборной Швейцарии за сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги Наций под вопросом.

В коронавирусный лазарет к Виктору Цыганкову, Виктору Коваленко, Сергею Сидорчуку и Андрею Ярмоленко добавились еще трое - Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Ризнык.

Как сообщил сайт украинской ассоциации футбола, власти швейцарского Люцерна разрешили украинским футболистам провести сегодня предматчевую тренировку. Непосредственно в раздевалке футболисты и тренерский состав сдадут ПЦР-тесты.

Результаты тестов станут определяющими для решения о проведении завтрашнего матча Лиги Наций Швейцария - Украина.