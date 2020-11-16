Коронавирус в сборной Украины по футболу. Тренировка разрешена

16 ноября 2020 г. 16:45
Автор: Виталий Лабскир
16 просмотров

Экстремальная ситуация в украинской сборной. К четырем футболистам, заболевшим коронавирусом перед матчем за сборной Германии, добавились еще трое, и теперь поединок против сборной Швейцарии за сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги Наций под вопросом.

В коронавирусный лазарет к Виктору Цыганкову, Виктору Коваленко, Сергею Сидорчуку и Андрею Ярмоленко добавились еще трое - Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Ризнык.

Как сообщил сайт украинской ассоциации футбола, власти швейцарского Люцерна разрешили украинским футболистам провести сегодня предматчевую тренировку. Непосредственно в раздевалке футболисты и тренерский состав сдадут ПЦР-тесты. 

Результаты тестов станут определяющими для решения о проведении завтрашнего матча Лиги Наций Швейцария - Украина.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53