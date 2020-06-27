Коронавирус задымил зеленым и превратился в футбольный мяч

27 июня 2020 г. 19:27
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Современные жизненные реалии находят зрелищное отражение в перфомансах футбольных фанов.

Взявший рестарт в России чемпионат страны по футболу проходит не при пустых трибунах, а с ограниченным количеством болельщиков, хотя Российская Федерация занимает 3-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом.

Перед матчем 24-го тура российской Премьер-Лиги между “Зенитом” из Санкт-Петербурга и самарскими “Крыльями Советов” фаны “Зенита” устроили на своем секторе перфоманс по “уничтожению” коронавируса. Когда команды вышли на поле, человекоподобное существо в противогазе и защитном костюме сдавило вирус обеими руками. Да так, что пошел зеленый дым. После чего коронавирус превратился в футбольный мяч.

Сам же матч завершился победой “Зенита” 2:1. “Зенит” уверенно идет в российской Премьер-Лиге на первом месте, опережая ближайшего преследователя – московский “Локомотив” на 9 очков.

До завершения чемпионата России остается 6 туров. 

Видео: 

Нереальный перфоманс фанатов «Зенита»: коронавирус сдулся и превратился в футбольный мяч

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53