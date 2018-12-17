"Косил Ясь конюшину" вместа гимна Беларуси перед хоккейным матчем

17 декабря 2018 г. 17:10
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В Норвегии на хоккейном турнире Mega Hockey Games перед каждым матчем национальных сборных звучали гимны тех стран, которые представляли эти сборные. Но перед матчем Норвегия - Беларусь что-то пошло не так.

Организаторы вместо гимна Беларуси умудрились включиить советский хит 70-х-80-х годов прошлого века «Косив Ясь конюшину» в исполнении ВИА «Песняры».

Затем организаторы принесли официальное извинение белорусской делегации за ошибку.

Остатется добавить, что сам матч завершился победой сборной Норвегии - 6:1.

 

Видео: 

Норвегия - Беларусь. Гимн Беларуси - "Касіў Ясь канюшыну"

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