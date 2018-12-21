Старт сезона 2018-2019 выдался сложным для всех, кто каким-либо образом связан с мадридским Реалом. Пока игроки, выигравшие три последних Лиги чемпионов, уступали Эйбару и ЦСКА, болельщики все больше негодовали пассивностью Флорентино Переса. И действительно, президент ничего не сделал, что компенсировать уход Зидана и Роналду – персон, без которых последние успехи клуба были бы невозможны. Из входящих трансферов внимания заслуживает только Винисиус, который слишком молод, чтобы стать новым лидером команды. Еще пришел Куртуа, но при целом и здоровом Навасе это приобретение выглядело странновато. На смену Зидану Флорентино украл из сборной Испании Лопетеги, а когда Хулен опозорился, заменил его дебютантом Солари. Кажется, Перес сошел с ума и еще до зимней паузы смирился с провалом в нынешнем сезоне. Или не все так однозначно?

Костяк никуда не делся

Невозможно спорить с тем, что уход Роналду, который в свои худшие сезоны забивает по 45 голов, не мог не сказаться на результатах и игре. Уход лидера и главного бомбардира привел к тому, что мадридский клуб стал играть менее разнообразно в атаке. Даже защитники скромного Леванте без особого труда сдерживали Бензема и Бэйла. Казалось бы, Криштиану могут заменить Иско или Асенсио, но испанцы не только не смогли стать лидерами на поле, но и вовсе вылетели из основной обоймы. С другой стороны, еще десять игроков никуда из Реала не ушли. Марсело и Модрича активно сватали в Италию, но они остались. Как и Кейлор Навас, не побоявшийся конкуренции с Куртуа. Как бы не изменилась команда после ухода Роналду, какие бы новые схемы не наигрывались на тренировках, сыгранность сильно не пострадает. В нынешнем составе Реала многие футболисты играли еще в победном финале Лиги чемпионов 2014 года, а три последние победы в ЛЧ и вовсе были добыты практически одним и тем же составом.

Прошлый сезон начинался еще хуже

Год назад кризис Реала казался еще более серьезным. Еще до рождества команда распрощалась с надеждами на победу в Примере, а в Лиге чемпионов первое место мадридцы уступили Тоттенхэму. Когда в конце 2017 года Барселона разнесла сливочных в классико, фанаты поспешили критиковать Зидана, но Пересв ответ молча доверял французу. Относительно сезона прошлого нынешний можно даже назвать успешным. В чемпионате Реал отстает от лидера всего на пять очков, в кубке пройден первый раунд, в Лиге чемпионов добыто первое место в группе. Если в прошлом сезоне Реал отошел от неудачного старта сезона, то почему бы снова не провернуть этот трюк? https://dpchas.com.ua/sites/default/files/u98/1445232-30901483-2560-1440...

Конкуренты не так сильны

И в Испании, и в Европе у Реала не так много соперников, которые выглядели бы заметно сильнее. В Примере Барселона теряет очки совсем немного реже, чем Реал, а Атлетико никак не может найти свою игру. В Лиге чемпионов букмекеры не включают Реал в число фаворитов, предлагая коэффициент 13.0 на четвертую подряд победу мадридцев. Шансы Манчестер Сити, Барселоны, Баварии, ПСЖ и Ювентуса выглядят более предпочтительно. А действительно ли так хороши те, кто, по мнению аналитиков, должен свергнуть Реал с европейского трона? Баварию прилично лихорадит при новом тренере, и первое место в группе с Аяксом и Бенфикой было добыто только в последнем туре. Смена поколений не проходит в мюнхенской команде безболезненно, а с Рибери и Роббеном на флангах каши не сваришь. Главный неудачник последних розыгрышей ЛЧ Ювентус только на первый взгляд кажется мощным и несокрушимым. При более детальном рассмотрении проявляются проблемы с вратарской позицией, медлительность центральных защитников, постоянные потери позиции Канселу. Да и Роналду еще не успел стать своим в Турине на все сто. ПСЖ выигрывает матч за матчем в Лиге 1, но за два матча берет только два очка против Наполи, еще раз доказывая, что гегемония в национальном чемпионате не дает никаких гарантий в Европе. Наконец, Манчестер Сити, штампующий победы одну за другой, банально не имеет должного опыта в Лиге чемпионов. Да и Челси наглядно показал, как много слабых мест у команды Гвардиолы, которую только слепые считают неуязвимой. Неизвестно, как сложится нынешний сезон для Реала, но можно точно сказать, что промежуточные задачи мадридский клуб кое-как выполнил. В чемпионате команда держится в числе лидеров, в группе ЛЧ финишировали выше Ромы, Виктории и ЦСКА. Без Роналду учатся играть по-новому, и это нормально, что такой процесс требует времени и учебы на собственных ошибках. Зимой возможны громкие трансферы – тот же Азар, которого активно сватают в столицу Испании, не заигран в Лиге чемпионов и может здорово помочь в плей-офф.