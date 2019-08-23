Ковалев и Ярд взвесились перед боем и устроили очень долгую дуэль взглядов

Состоялись последние публичные мероприятия перед боксерским поединком, в котором чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев будет отстаивать свой титул в бою с пока непобедимым британцем Энтони Ярдом.

Вес Ярда составил 78,9 кг, Ковалева - 79,2 кг.

Затем состоялась весьма продолжительная дуэль взглядов, которая длилась порядка полутора минут.

После чего боксеры разошлись и теперь завтра встретятся непосредственно в ринге. Бой состоится в российском Челябинске.

В послужном списке Ковалева 33 победы (28 из них нокаутом), 3 поражения и одна ничья. Ярд выиграл все 18 своих боев, проведенных на профессиональном ринге. 17 из них - нокаутом.