Криштиано Роналдо приблизился на гол к впечатляющему рекорду

12 ноября 2020 г. 12:17
Автор: Виталий Лабскир
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Кажется, Роналдо планировал забить в ворота сборной Андорры гораздо больше

Сборные Португалии и Андорры провели товарищеский футбольный матч, который завершился с разгромным счетом 7:0, естественно, в пользу португальцев.

Криштиано Роналдо, оправившийся от коронавируса, вышел в этом матче на замену на второй тайм при счете 2:0. Забить Роналдо сумел лишь однажды - на 85-й минуте, сделав счет 6:0.

У 35-летнего Роналдо это 102-й гол за национальную сборную. Мировым же рекордсменом является Али Деае, забивший за сборную Ирана 109 голов.

Видео: 

Cristiano Ronaldo goal vs Andorra

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