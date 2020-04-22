Конфликт. Футбольный тренер "Городеи" порекомендовал Блохину смотреть лыжный спорт

Сначала обладатель "Золотого мяча" экс-украинский футболист и тренер Олег Блохин публично заявил, что "не опускается до такого уровня", чтобы смотреть чемпионат Беларуси по футболу. Затем Блохин нарвался на "ответку" от футбольного спеициалиста, чьим местом работы является пост главного тренера белорусской команды "Городея".

Главный тренер "Городеи" Олег Радушко порекомандовал Блохину, раз ему не нравится белорусский футбол, "смотреть легкую атлетику, теннис и лыжный спорт". При этом Радушко признал, что Блохин был великим футболистом.

Чемпионат Беларуси по футболу единственный в Европе, не ушедший на карантин из-за коронавируса. "Городея" идет в белорусском чемпионате на 4-м месте после 5-ти сыгранных туров.