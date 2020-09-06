Кровавое избиение в главном событии турнира по смешанным единоборствам

В американском Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 176. Выдающийся боец-тяжеловес смешанных единоборств Олистар Оверим из Нидерландов в главном поединке жестко обошелся со своим соперником.

40-летний Оверим дрался против 29-летнего бразильца Аугусто Сакаи. Это был 5-тираундовый бой. И именно в поздних раундах нидерландский ветеран завладел преимуществом и стал буквально избивать своего бразильского визави.

В итоге в 5-м раунде, когда Сакаи был уже не в состоянии адекватно защищаться и хотя бы как-то отвечать, рефери остановил избиение, присудив Овериму победу нокаутом.

У Оверима это 47-я победа при 18-ти поражениях.