Кровавое избиение в главном событии турнира по смешанным единоборствам

06 сентября 2020 г. 13:24
Автор: Виталий Лабскир
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В американском Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 176. Выдающийся боец-тяжеловес смешанных единоборств Олистар Оверим из Нидерландов в главном поединке жестко обошелся со своим соперником.

40-летний Оверим дрался против 29-летнего бразильца Аугусто Сакаи. Это был 5-тираундовый бой. И именно в поздних раундах нидерландский ветеран завладел преимуществом и стал буквально избивать своего бразильского визави.

В итоге в 5-м раунде, когда Сакаи был уже не в состоянии адекватно защищаться и хотя бы как-то отвечать, рефери остановил избиение, присудив Овериму победу нокаутом.

У Оверима  это 47-я победа при 18-ти поражениях.

Видео: 

ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ|АЛИСТАР ОВЕРИМ - АУГУСТО САКАИ/Alistair Overeem vs. Augusto Sakai

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