Крупная драка российских футбольных фанов с ОМОНом

В Санкт-Петербурге болельщики местного "Зенита" оказали сопротивление бойцам спецподразделения ОМОН.
Драка произошла возле стадиона в Санкт-Петербурге во время футбольного матча Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Краснодаром".
Силовое противостояние продолжалось несколько минут. Причем, был момент, когда ОМОНовы оказались в окружении и могли быть повержены.
Футбольный клуб "Зенит" выступил с заявлением о том, что будет проведено расследование случившегося.
Сам матч между "Зенитом" и "Краснодаром" завершился вничью 1:1.