Крупная осечка харьковского "Металлиста 1925" в Николаеве

01 мая 2019 г. 19:40
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский "Металлист 1925" потерпел свое самое крупное поражение за время выступлений в Первой лиге украинского футбола.

В матче 26-го тура "Металлист 1925" уступил в гостях со счетм 0:3 команде МФК "Николаев".

Главный тренер харьковчан Александр Горяинов сказал на послематчевой пресс-конференции, что он впервые в своей карьере столкнулся с таким безволием и такой бесхарактерностью со стороны своих подопечных.

Имея 42 очка после 22 сыгранных матчей, "Металлист 1925" располагается в турнирной таблице Первой лиги на 4-м месте.

 

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