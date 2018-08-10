Крупная победа женского футбольного клуба "Харьков" во втором матче группового турнира Лиги Чемпионов

10 августа 2018 г. 21:41
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В Харькове сыграны две трети групповой стадии турнира женской Лиги Чемпионов с участием ЖФК "Харьков", румынской "Олимпии", "Кардиффа Мет" из Уэльса и мальтийской "Биркиркары".

Во втором туре харьковская команда одержала крупную победу над соперницами из Уэльса - 5:2, а "Олимпия" разгромила "Биркиркару" 6:1.

Теперь у "Харькова" и "Олимпии" по 6 очков, "Кардиффа Мет" и "Биркиркары" - по 0 очков.

В заключительном туре украинский и румынский клубы в очном противостоянии определят победителя грппы, который гарантированно выдйет в 1\16 финала. При этом "Харьков" имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем "Олимпия", а потому харьковскую команду устраивает ничья.

Видео: 

UEFA Women's Champions League. Qualifying. Group 6 Matchday 2. Cardiff Met - WFC Kharkiv

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