Кто бы сомневался. Команда президента Беларуси выиграла хоккейный турнир

В Минске завершился любительский хоккейный турнир на призы спортивного клуба президента Беларуси Александра Лукашенко. За команду "Беларусь" играл сам Лукашенко и его сын Николай. Естественно, эта команда одержала победу в турнире.

"Беларусь" сначала выиграла все 6 матчей группового этапа. Затем - полуфинал у команды Гродненсой области - 12:3. К слову, после того полуфинала, Лукашенко сказал, что не видит, чтобы летал коронавирус.

И, вот, сегодня, в финале, команда президента Беларуси при значительном скоплении народа на трибунах обыграла команду Минской области - 8:4 и в 11-й раз стала победителем этого турнира.

любителей на призы президентского спортивного клуба Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-4015649-komanda-lukashenko-vyigrala-turnir-po-hokkeju-sredi-ljubitelej.html?utm_source=copypaste