Кубки Лиги Чемпионов в Харькове: за фото с престижными футбольными трофеями горожане выстраивались в очередь

Сделать фото на память и прикоснуться к самым престижным футбольным трофеям Европы. Первыми два Кубка Лиги Чемпионов, мужской и женской, увидели харьковские футболисты и футболистки, а также воспитанники 17 спортивных школ области. Будущие профессиональные спортсмены с восторгом рассматривают блестящие футбольные награды и говорят – мечтают когда-то подержать их уже в качестве победителей самого известного европейского турнира.

Дмитрий Зубенко, воспитанник академии ФК "Мрія" (Купянск):

Такие эмоции сильные, никогда не было таких эмоций, очень понравилось и такая возможность бывает раз в 100 лет. Когда приезжают такие красивые Кубки.

Матвей Прохоренко, воспитанник академии ФК "Мрія" (Купянск):

Я стремлюсь к этому, постоянно. Хочу получить. Смотрю футбол, я делаю свои ошибки, стремлюсь, ну и хочу быть лучшим всегда. Футбол - это моё.

Взрослые спортсменки тоже признаются – увидеть трофеи собственными глазами настоящий праздник. Футболистки говорят – тоже мечтают стать обладателями Кубка, чтобы доказать – женский футбол не хуже мужского, поэтому развивать его в Украине стоит активно.

Яна Калинина, капитан женского ФК "Жилстрой-2":

Надеюсь, у нас когда-то это получится поднять этот кубок и подержать его у себя в руках. Ну это хорошее событие для нашей страны. Я надеюсь, что на финал женской Лиги чемпионов придет так же много людей, потому что не смоневаюсь, что на мужской финал пойдет много людей.

Уже после обеда Кубки презентовали на площади Конституции, чтобы увидеть трофеи могли все желающие. А их оказалось очень много – за считанные минуты из тех, кто хочет сделать фото выстроилась огромная очередь.

Евгений, болельщик:

Это моя мечта: просто увидеть Кубок Лиги Чемпионов, всю жизнь смотрю футбол с самого детства и это очень большой сегодня праздник для Харькова, что привезли наконец-то. Мы так ждали Лигу Чемпионов в Харькове с моим Металлистом любимым, но посмотреть хотя бы - это тоже приятно.

Кирилл, болельщик:

Такие эмоции переполняли, когда ты вот понимаешь что к нему прикасались все легенды и даже вот Андрей Шевченко прикасался, понимаешь, что это такая гордость, радость, эмоции большие пепеполняли.

Следующей точкой в путешествии Кубков городами Украины станет Одесса, затем на очереди – Львов. Обладатели футбольных трофеев определятся в мае, финал женской Лиги Чемпионов состоится 24-го числа, а мужской – 26-го.