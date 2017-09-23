Кудряшов и Дортикос взвесились и посмотрели друг другу в глаза перед боем

23 сентября 2017 г. 18:57
1 просмотр

В рамках Всемирной боксерской серии в американском Сан-Антонио состоялись последние публичные мероприятия перед вторым четвертьфиналом в тяжелом весе между беглым кубинцем с американским гражданством Юниэром Дортикосом и россиянином Дмитрием Кудряшовым. Также на кону будет стоять принадлежащий Дортикосу чемпионский пояс WBA.

Дортикос вложился в рамки данной весовой категории (90,7 кг), показав 90,5 кг. А вот у Кудряшова случился перевес - 90,9 кг.

После чего в положенные регламентом 2 часа Кудряшов сумел сбросить лишние граммы и уложиться в лимит весовой категории при повторном взвешивании. Правда, для этого ему пришлось взвешиваться совершенно голым.

 

Видео: 

Дмитрий Кудряшов — Юниэр Дортикос: взвешивание и Face off (22.09.2017)

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.