Кудряшов и Дортикос взвесились и посмотрели друг другу в глаза перед боем

В рамках Всемирной боксерской серии в американском Сан-Антонио состоялись последние публичные мероприятия перед вторым четвертьфиналом в тяжелом весе между беглым кубинцем с американским гражданством Юниэром Дортикосом и россиянином Дмитрием Кудряшовым. Также на кону будет стоять принадлежащий Дортикосу чемпионский пояс WBA.

Дортикос вложился в рамки данной весовой категории (90,7 кг), показав 90,5 кг. А вот у Кудряшова случился перевес - 90,9 кг.

После чего в положенные регламентом 2 часа Кудряшов сумел сбросить лишние граммы и уложиться в лимит весовой категории при повторном взвешивании. Правда, для этого ему пришлось взвешиваться совершенно голым.