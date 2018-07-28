Кулаком в челюсть. Матч по водому поло между сербами и хорватами

28 июля 2018 г. 14:08
Источник: "Евроспорт"
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Сборные Сербии и Хорватии встретились в полуфинале чемпионата Европы по водному поло в испанской Барселоне.

Одним из самых "огненных" моментов матча стал эпизод во втором периоде, когда хорват Лорен Фатович от души врезал в челюсть сопернику - сербу Филиппу Филиповичу. Судьи не заметили нарушение и не остановили игру. Фатович свирепствовал и дальше и все-таки доигрался до удаления в конце матча после конфликта с Милошем Куком.

Сборная Сербии выиграла этот матч у своих принипиальнейших соперников хорватов со счетом 9:7.

В финале Сербия сыграет с Испанией.

Видео: 

Ustaski vaterpolista pesnicom u glavu udario srpskog vaterpolistu Filipa Filipovica

Vaterpolo Srbija-Hrvatska Fatovic udara Filipovica

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