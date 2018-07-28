Кулаком в челюсть. Матч по водому поло между сербами и хорватами

Сборные Сербии и Хорватии встретились в полуфинале чемпионата Европы по водному поло в испанской Барселоне.

Одним из самых "огненных" моментов матча стал эпизод во втором периоде, когда хорват Лорен Фатович от души врезал в челюсть сопернику - сербу Филиппу Филиповичу. Судьи не заметили нарушение и не остановили игру. Фатович свирепствовал и дальше и все-таки доигрался до удаления в конце матча после конфликта с Милошем Куком.

Сборная Сербии выиграла этот матч у своих принипиальнейших соперников хорватов со счетом 9:7.

В финале Сербия сыграет с Испанией.