Курьезный автогол решил судьбу матча

12 апреля 2020 г. 12:41
Автор: Виталий Лабскир
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В чемпоинате Таджикистана по футболу стартовал второй тур. В матче команд из Душанбе "Локомотив-Памир" и "Душанбе-83" был забит один гол. Да и тот - в свои ворота.

На 75-й минуте "Локомотив-Памир" получил право на штрафной удар. Исполнил этот удар Шахром Салоймонов. Вратарь "Душанбе-83" Фаромурз Саидов отбил мяч, после чего полевой игрок "Душанбе-83" Изатулло Рузиев зачем-то от души "зарядил" по собственным воротам. и, тем самым, принес победу команде "Локомотив-Памир" - 1:0.

Ниже, в видеообзоре матча, автогол на 1:28.

Видео: 

Локомотив Помир -Душанбе 83 Шархи бози

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