Курьезный пас на скамейку запасных

Смешной эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НБА.

В поединке между "Филадельфией Сиксерс" и "Кливленд Кавальерс" во второй четверти случилось следующее: баскетболист "Кливленда" Ченнинг Фрай, изготовившись к броску, изменил свое решение и решил отдать пас партенру по команде Коллину Секстону, дабы тот совершил трехочковый бросок.

Секстон мяч поймал, вот только кидать по кольцу не стал. Дело в том, что Секстон не принимал в тот момент участия в игре, а находился в запасе, и лишь готовился выйти на площадку.