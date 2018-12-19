Курьезный пас на скамейку запасных

19 декабря 2018 г. 17:18
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Смешной эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НБА.

В поединке между "Филадельфией Сиксерс" и "Кливленд Кавальерс" во второй четверти случилось следующее: баскетболист "Кливленда" Ченнинг Фрай, изготовившись к броску, изменил свое решение и решил отдать пас партенру по команде Коллину Секстону, дабы тот совершил трехочковый бросок.

Секстон мяч поймал, вот только кидать по кольцу не стал. Дело в том, что Секстон не принимал в тот момент участия в игре, а находился в запасе, и лишь готовился выйти на площадку.

Видео: 

LeBron James Makes Fun Of Cavs' Channing Frye Pass To Collin Sexton! Cavaliers vs Sixers

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