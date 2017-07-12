Кварцяный близок к уходу с поста главного тренера "Волыни"

12 июля 2017 г. 17:14
Источник: "Спортарена"
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Виталий Кварцяный может оставить пост главного тренера луцкой "Волыни".

Причиной такого шага Кварцяного является общая неопределенность в клубе, а также долги бывшим и нынешним футболистам, тренерам и персоналу.

"Волынь" не определилась с бюджетом для выступления в ПФЛ, тренерский штаб не знает на каких футболистов рассчитывать в будущем.

Кварцяный по прибытию со сбора в Луцк написал заявление на очередной отпуск. К матчу первого тура Первой лиги в Киеве против черниговской "Десны" команду, скорее всего будут готовить ассистенты Кварцяного. Функции старшего тренера во время игры исполнит Ярослав Комзюк.

При этом покидать пост президента "Волыни" Виталий Кварцяный не намерен.

"Волынь" ранее отправилась на сбор в Ужгород после встречи Кварцяного с де-факто собственником клуба Игорем Палицой, во время которой обговаривались варианты развития клуба.

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