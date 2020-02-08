Леброн Джеймс в точности повторил данк 19-летней давности погибшего Коби Брайанта

08 февраля 2020 г. 20:02
Автор: Виталий Лабскир
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"Звездный" баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс по-спортивному почтил память разбившегося на вертолете Коби Брайанта.

В матче регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Хьюстон Рокетс" Джеймс, убежав в отрыв, сделал данк. А после матча выложил этот эпизод в Instagram, смонтировав его с абсолютно аналогичным данком в исполнеии Коби Брайанта в поединке 19-летней давности за "Лос-Анджелес Лейкерс".

При этом Джеймс сопроводил видео словами: "Привет, брат. Легенды никогда не умирают".

Брайант погиб 26 января 2020-го года, при крушении вертолета.

Видео: 

Lebron does the signature Kobe dunk

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