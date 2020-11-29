Легендарный футболист сборной Сенегала умер в 42 года

Причина смерти - болезнь Шарко-Мари-Тута, известная также, как наследственная моторно- сенсорная нейропатия.

В течение одной недели футбольный мир понес сразу две тяжелые утраты. Сначала не стало знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны. Сегодня в возрасте всего-то 42 лет ушел из жизни Папа Буба Диоп, считавшийся легендой сборной Сенегала.

Папа Буба Диоп скончался от болезни Шарко-Мари-Тута, которая вызывает атрофию мышц ног и рук.

Диоп стал национальным героем, когда 18 лет назад забил гол, в результате которого сборная Сенегала, впервые в своей истории пробившаяся в 2002-м году в финальную часть чемпионата мира, обыграла действующего чемпиона мира сборную Францию ​​со счетом 1:0. Ниже - видео того исторического гола, который забил теперь уже покойный Папа Буба Диоп.

На том чемпионате мира сборная Сенегала дошла до четвертьфинала. Это и по сей день лучшее достижение в истории сенегальского футбола.