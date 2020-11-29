Легендарный футболист сборной Сенегала умер в 42 года

29 ноября 2020 г. 20:42
Автор: Виталий Лабскир
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Причина смерти - болезнь Шарко-Мари-Тута, известная также, как наследственная моторно-сенсорная нейропатия.

В течение одной недели футбольный мир понес сразу две тяжелые утраты. Сначала не стало знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны. Сегодня в возрасте всего-то 42 лет ушел из жизни Папа Буба Диоп, считавшийся легендой сборной Сенегала.

Папа Буба Диоп скончался от болезни Шарко-Мари-Тута, которая вызывает атрофию мышц ног и рук.

Диоп стал национальным героем, когда 18 лет назад забил гол, в результате которого сборная Сенегала, впервые в своей истории пробившаяся в 2002-м году в финальную часть чемпионата мира,  обыграла действующего чемпиона мира сборную Францию ​​со счетом 1:0.  Ниже - видео того исторического гола, который забил теперь уже покойный  Папа Буба Диоп.

На том чемпионате мира сборная Сенегала дошла до четвертьфинала. Это и по сей день лучшее достижение в истории сенегальского футбола.

На клубном уровне Папа Буба Диоп играл в чемпионатах Швейцарии, Франции, Греции и Англии. При этом наиболее удачные годы он провел за английские клубы "Фулхэм", "Портсмут" и "Вест Хэм Юнайтед".

Видео: 

2002 FIFA World Cup Korea & Japan™ - Match 1 - Group A - France 0 x 1 Senegal

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