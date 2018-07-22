Лица Усика и Гассиева после боя

О результате поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым лучше любых слов говорят лица спортсменов на послематчевой пресс-конференции.

Сам бой Усик разгромно выиграл единогласным решением судей - 120-108, 119-109, 119-109.

На пресс-конференции после боя Гассиев безоговорочно признал свое поражение, посетовав, что Усик полностью выполнил свой план на бой, а вот ему не удалось лишить украинского боксера пространства и не давать проводить комбинации.

Усик анализ боя на пресс-конференции не проводил, зато поблагодарил всех причастных к его победе и заявил, что хотел бы провести следующий бой с Тони Белью и готов для этого перебраться в супертяжелй вес.