Лидер украинской сборной получил тяжелейшую травму, выступая за московский ЦСКА

21 декабря 2020 г. 15:43
Автор: Виталий Лабскир
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Вердикт врачей - разрыв крестообразных связок.

На 11-й минуте матча чемпионата России по гандболу между "Чеховскими медведями" и московским ЦСКА украинский гандболист, выступающий за российский Центральный Спортивный Клуб Армии, Станислав Жуков столкнулся с соперником, упал и неистово закричал.

При падении Жуков надавил массой своего тела на ногу и та не выдержала. В результате - тяжелейшая травма.

В подобных случах - при разрыве крестообразных связок требуется операция и не менее, чем полгода, на восстановление.

Станислав Жуков является одним из лидеров сборной Украины по гандболу. В целом же довольно распространенная практика, когда ведущие украинские гандболисты выступают в чемпионате России.

Ниже - видео матча "Чеховские медведи" - ЦСКА. Момент с травмой Жукова - на 55:12.

 

Видео: 

Chekhovskie Medvedi - CSKA Moscow (Чеховские Медведи - ЦСКА) ● Full Match ● Handball Russia 2020

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