Лидер украинской сборной получил тяжелейшую травму, выступая за московский ЦСКА

Вердикт врачей - разрыв крестообразных связок.

На 11-й минуте матча чемпионата России по гандболу между "Чеховскими медведями" и московским ЦСКА украинский гандболист, выступающий за российский Центральный Спортивный Клуб Армии, Станислав Жуков столкнулся с соперником, упал и неистово закричал.

При падении Жуков надавил массой своего тела на ногу и та не выдержала. В результате - тяжелейшая травма.

В подобных случах - при разрыве крестообразных связок требуется операция и не менее, чем полгода, на восстановление.

Станислав Жуков является одним из лидеров сборной Украины по гандболу. В целом же довольно распространенная практика, когда ведущие украинские гандболисты выступают в чемпионате России.

Ниже - видео матча "Чеховские медведи" - ЦСКА. Момент с травмой Жукова - на 55:12.