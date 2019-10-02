 

Лига Чемпионов. Донецкий "Шахтер" на 90+5 минуте вырвал победу у "Аталанты"

02 октября 2019 г. 8:30
Автор: Виталий Лабскир
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В Милане во 2-м туре групповой стадии Лиги Чемпионов встречались "Аталанта" из Бергамо и донецкий "Шахтер".

Первый тайм завершился вничью 1:1. Дуван Сапата открыл счет за "Аталанту". Жуниор Мораес сравнял за "Шахтер". При этом еще при счете 0:0 вратарь "Шахтера" Андрей Пятов парировал пенальти.

Победу же "Шахтер" добыл на 5-й минуте компенсированной к основному времени матча. Автор победного гола - вышедший на замену израильский полузащитник "Шахтера" Манор Соломон.

Таким образом, "Шахтер" победил на выезде - 2:1. В другом матче 2-го тура в этой группе английский "Манчестер Сити" взял верх над загребским "Динамо" - 2:0.

У "Манчестер Сити" 6 очков, "Динамо" и "Шахтера" - по 3, у "Аталанты" - 0.

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