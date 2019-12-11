Лига Чемпионов. "Шахтер" - "Аталанта". Момент истины в Харькове

Матч года. Сегодня станет известно, выйдет ли донецкий из групповой стадии Лиги Чемпионов в стадию плей-офф, или переберется в Лигу Европы, или вообще прекратит борьбу в еврокубках. Момент истины - игра в Харькове против итальянской "Аталанты"

Календарь групповой стадии футбольной Лиги Чемпионов составлен таким образом, что в заключительном - 6-м туре, фактически в середине декабря, донецкий "Шахтер" проводит поединок дома, то есть в Харькове. Газон стадиона "Металлист", кажется, сейчас единственное место в городе, где растет зеленая трава.

Вадим Гунько, директор Департамента эксплуатации "Шахтер Сервис":

Наша программа рассчитана на такие погодные условия. То есть используются системы подпочвенной аэрации, принудительного дренажа, и системы обогрева, и искуственного освещения. Различные мероприятия проводятся по обработке газона специальными удобрениями, стимуляторами роста и так далее. Здесь комплекс мероприятий, на самом деле.

Соперники - "Шахтер" и "Аталанта" накануне чартерами прилетели в Харьков, соответственно из Киева и Бергамо. К счастью - в те временные промежутки, когда харьковский аэропорт принимал самолеты. А вот немецкой бригаде арбитров, которая будет обслуживать матч, так не повезло. Судьи летели рейсовым самолетом Варшава - Харьков. Из-за тумана в Харькове самолет сел в Киеве. Далее судьям пришлось добираться поездом. "Шахтер" предматчевую тренировку провел еще в Киеве. "Аталанта" же - в тумане на зеленом поле ОСК "Металлист". За "Аталанту" играет один из лидеров украинской сборной Руслан Малиновский. Сегодня ему придется играть против своих партнеров по сборной, защищающих цвета "Шахтера". Главные же тренеры обеих команд по-разному оценивают шансы относительно возможного исхода поединка.

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер "Аталанты":

Я считаю, что у "Шахтера" больше шансов на итоговый успех, хотя бы исходя из положения команд в турнирной таблице, потому что "Шахтер" выше нас. Я считаю, что "Шахтер" может не рисковать.

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

Встречаются две сильные команды. Оцениваю шансы 50 на 50. И нам и "Аталанте" конечно же нужен проход дальше, и все будут бороться до самого конца.

Накануне матча с "Аталантой" для украинской команды есть много вариантов: "Шахтер" может занять второе место в группе и выйти в 1/8-й финала Лиги Чемпионов; может занять третье место и попасть в 1/16-ю финала Лиги Европы; может стать четвертым и вообще вылететь из еврокубков. Гарантировано лишь, что победа выводит "горняков" в плей-офф Лиги Чемпионов.