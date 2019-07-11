Лига Чемпионов - тренер “Манчестер Сити” раскритиковал новый формат ЛЧ ®

Узнайте последние новости Лиги чемпионов: как происходит процедура жеребьевки Лиги чемпионов для второго отборочного раунда; Гвардиола раскритиковал нововведения УЕФА в формат Лиги чемпионов; Дисциплинарный комитет отклонил апелляцию ПСЖ о дисквалификации Неймара.

Жеребьевка Лиги Чемпионов: процедура для Пути чемпионов

УЕФА проводит форматирование групп и посев клубов согласно параграфам 13.03 и 13.04 Регламента Лиги чемпионов УЕФА-2019/20. Форматирование проводится по рейтингу клубов, которые были установлены в начале сезона, а также по принципам, установленным Комитетом по клубным соревнованиям.

Итого 20 клубов были разделены на 2 группы: 10 сеяных, и 10 несеяных. Из этих 20-ти клубов 4 попали во второй отборочный раунд напрямую, остальные 16 - из первого отборочного раунда как победители матчей 1-16.

Лига чемпионов жеребьевка - принцип такой, для второго отборочного тура простой: если у какого-либо клуба первого отборочного раунда коэффициент позволял стать сеяным при жеребьевке второго раунда, то победитель пары с участием этого клуба сразу становится сеяным.

Шары с названиями сеяных и несеяных клубов клали в 2 разные чаши. Из каждой чаши доставали по одному шару, затем их клали в отдельную (третью) чашу и перемешивали. Команда, название которой будет на первом извлеченном шаре, проводит стартовый матч дома.

Ранее в новостях футбола Лиги чемпионов мы опубликовали результаты жеребьевки Лиги чемпионов для второго отборочного раунда.

Финал Лиги Чемпионов: Хосеп Гвардиола выступает против нововведений в формате Лиги чемпионов

Главный тренер клуба ФК “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола недоволен изменениями в формате Лиги чемпионов. Он абсолютно уверен, что уход “Реала” и “Барселоны”, а также прекращение их матчей против “Эспаньола” убьет испанскую лигу. В свою очередь, Хосеп отметил, что в Англии есть много фанатов даже у четвертых дивизионов, поэтому на второстепенных матчах трибуны всегда полные. На этом, по мнению тренера, и держится футбол в Англии. Убрав внутренние чемпионаты, УЕФА сделает ЛЧ неинтересной, и ни один фанат не станет следить за игрой команды, у которой нет шансов попасть в Евролигу. Именно так считает Гвардиола.

Напомним, что нововведения состоят в превращении Лиги чемпионов в закрытое соревнование без принципа квалификации. Доступ к соревнованию получат только команды, добившиеся успеха ранее. При этом рекомендуется проводить матчи по воскресеньям. Также было решено изменить формат Лиги. Теперь вместо 8 групп по 4 команды могут ввести формат 4 групп по 8 команд. Из-за этого количество матчей для каждого участника увеличится с 6-ти до 14-ти. Ассоциация европейских футбольных клубов хочет утвердить нововведения с сезона 2024/25.

Футбол Лига Чемпионов: УЕФА не удовлетворил апелляцию ПСЖ по Неймару

Дисциплинарный комитет отклонил апелляцию ПСЖ о дисквалификации Неймара. Об этом сообщил УЕФА на своем официальном сайте.

Напомним, что бразильский футболист резко высказался в адрес арбитра после поражения в ⅛ финала Лиги чемпионов. В тот раз ПСЖ сошелся с “Манчестер Юнайтед”, и матч закончился со счетом 3:1. Неймар раскритиковал арбитра за пенальти в конце игры, и за это получил дисквалификацию на 3 матча.

Сейчас Неймар собирается перейти в “Барселону”.

Ранее в новостях Лиги чемпионов 2019 СМИ сообщили, что ПСЖ хочет за трансфер Неймара минимум 222 миллиона евро.