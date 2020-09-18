Лига Европы. Харьковский футболист принес невероятную победу своей армянской команде, уступавшей на 90-й минуте 1:3

18 сентября 2020 г. 11:45
Автор: Виталий Лабскир
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Не исключено, что когда украинский футболист из Харькова Сергей Вакуленко, выступающий ныне за «Арарат-Армению», завершит свою карьеру и задастся вопросом, какой матч был самым памятным, окажется, что именно этот

Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы «Арарат-Армения» играл против люксембургской «Фолы». На исходе первого тайма после удаления Жуниора «Арарат-Армения» остался в меньшинстве. На тот момент счет был ничейным – 1:1.

Во втором тайме футболисты «Фолы» забили дважды и вели к 90-й минуте 3:1. Казалось, люксебургская команда уже обеспечила себе выход в следующий квалификационный раунд Лиги Европы. Но в компенсированное время арбитр назначил два 11-метровых в ворота «Фолы». Оба были реализованы, и основное время завершилось вничью – 3:3.

После чего – в овертайме, на 113-й минуте матча, харьковский защитник Вакуленко, своевременного подключившись  к атаке своей команды, замкнул головой фланговый навес и принес, таким образом, «Арарату-Армении» волевую, невообразимую победу – 4:3.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Вакуленко на 2:35. 

Видео: 

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