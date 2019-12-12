Лига Европы вместо Лиги Чемпионов. Как Харьков воспринял поражение "Шахтера" от "Аталанты"

Футбольная Лига Чемпионов дальше без Харькова. Донецкий "Шахтер" не имел права проигрывать на ОСК "Металлист" итальянской "Аталанте" из Бергамо. Но не сложилось. Однако Харьков не останется без еврокубков, поскольку "Шахтер" перебирается в Лигу Европы. Стадия 1/16-й финала пройдет в феврале следующего года.

Бывший футболист харьковского "Металлиста" Тайсон вывел на поле в качестве капитана донецкий "Шахтер". Бывший футболист харьковского "Металлиста" Алехандро Гомес вывел на поле в качестве капитана "Аталанту" из Бергамо. Далее два капитана, два бывших одноклубника по "Металлисту" слушали гимн Лиги Чемпионов вместе со своим нынешним партнерами по команде. А потом - за 90 минут "Шахтер" пропустил трижды, проиграл 0:3, и оказался из-за этого поражения на третьем месте в группе, из-за чего вылетел из Лиги Чемпионов в плей-офф Лиги Европы. А вот "Аталанта", напротив, поднялась на второе место в группе и продолжит бортьбу в 1/8 Лиги Чемпионов.

Андрей Пятов, вратарь "Шахтера":

Ну, учитывая наши амбиции, что мы обязаны выходить, мы ставим задачу, конечно, мы, можно сказать, не выполнили задачу попасть в Лигу Чемпионов. Но судьба решила, что мы Лиге Чемпионов играем, ой, в Лиге Европы, поэтому немного отойдем, разберем игру и уже будем готовиться.

Руслан Малиновский, футболист "Аталанты":

Мы может, у нас не столько было моментов в первом тайме. Хотя тоже неплохие моменты. После ошибок. Но мы ими не воспользовались. Ну, я не знаю. Я думаю у нас сегодня было больше моментов, если брать в общем в матче. То есть заслуженно победили.

Болельщики "Шахтера" покидали харьковский стадион расстроенными из-за поражения своей команды, однако с определенным оптимизмом, что "горняки" смогут теперь как следует проявить себя в Лиге Европы.

Ну, легкое разочарование, конечно. Мы ожидали большего. Ну, надеемся, что у "Шахтера" в дальнейшем будут еще более успешные матчи.

Рассчитывал на победу "Шахтаря", но не получилось. Ну ничего. Я надеюсь, что "Шахтер" себя в Лиге Европы лучше покажет.

Ми вболіваємо за "Шахтар". Ми будемо їхати сюди на Лігу Європи, і ми будемо вболівати за Лігу Європи. "Шахтар" вперед. Ми чекаємо нашу команду і чекаємо "Інтер". "Україна! Україна! Україна!"

Так что теперь "Шахтер" ожидает жеребьевку 1/16-й Лиги Европы, а дальше начнет изучать соперника, который ему попадется.