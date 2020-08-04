Локтем в голову. Баскетболист умышленно нокаутировал соперника

04 августа 2020 г. 19:21
Автор: Виталий Лабскир
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Прием из арсенала боев без правил на баскетбольной площадке.

В Литве в рамках летней баскетбольной лиги встречались команды "Аротен" и ВГУ. Центровой "Аротена" Дариус Лавринович, недовольный действиями соперника, не придумал ничего лучше, чем "зарядить" тому локтем в голову. Бедолага оказался в нокауте.

Лавринович тут же был удален с площадке. После матча он попросил прощения за свою грубость.

Следует еще добавть, что в сезоне 2013/14 гг. Лавринович, выступая за киевский "Будивельник", становился чемпионом Украины.

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