Локтем в голову. Баскетболист умышленно нокаутировал соперника

Прием из арсенала боев без правил на баскетбольной площадке.

В Литве в рамках летней баскетбольной лиги встречались команды "Аротен" и ВГУ. Центровой "Аротена" Дариус Лавринович, недовольный действиями соперника, не придумал ничего лучше, чем "зарядить" тому локтем в голову. Бедолага оказался в нокауте.

Лавринович тут же был удален с площадке. После матча он попросил прощения за свою грубость.

Следует еще добавть, что в сезоне 2013/14 гг. Лавринович, выступая за киевский "Будивельник", становился чемпионом Украины.