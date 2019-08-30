 

Ломаченко и Кэмпбелл провели дуэль взглядов с руками за спиной

30 августа 2019 г. 19:01
Автор: Виталий Лабскир
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Состоялись последние публичные мероприятия - взвешивание и дуэль взглядов перед чемпионским боксерским поединком в Лондоне между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Но кону предстоящего боя чемпионские пояса по трем версиям в легкой весовой категории (до 61,2 кг). При этом Ломаченко владеет двумя из этих поясов.

Оба боксера уложились в лимит весовой категории. Вес Кэмпбелла составил 60,9 кг, Ломаченко - 61,0 кг.

Затем соперники провели дуэль взглядов, держа руки за спинами. Пристально посмотрев друг на друга около минуты, и Ломаченко и Кэмпбелл стали синхронно пятиться назад.

Видео: 

Loma vs Campbell: Weigh-in Faceoff

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