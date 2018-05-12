Ломаченко и Линарес взвесились и посмотрели друг другу в глаза перед их чемпионским поединком

12 мая 2018 г. 12:52
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В Нью-Йорке состоялись последние публичные мероприятия перед боем за звание чемпиона мира по боксу по версии WBA в лёгком весе. Обладатель этого чемпионского пояса венесуэлец Хорхе Линарес будет драться против чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украница Василия Ломаченко.

На взвешивании оба боксера показали одинаковый вес - по 61,1 кг. Лимит данной весовой категории - 61,2 кг.

Затем прошла дуэль взглядов. Продолжалась она чуть более 10-ти секунд, после чего Линарес отвел взгляд.

Ломаченко считается у букмекеров безусловным фаворитом предстоящего боя. В случае победы Он станет рекордсменом, завоевавшим чемпионские пояса в трех различных весовых категориях за наименьшее количество боев. Поединок против Линареса станет для Ломаченко 12-м в его профессиональной карьере.

Видео: 

VASYL LOMACHENKO VS JORGE LINARES FULL WEIGH IN & FACE OFF VIDEO

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