Ломаченко и Лопес нарушили ковидный протокол во время дуэли взглядов

Последние публичные мероприятия накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом вышли отнюдь не пресными.

Оба боксера вложились на церемонии взвешивания в лимит весовой категории (61,2 кг). При этом и у Лопеса, и у Ломаченко вес составил как раз по 61,2 кг.

Затем должна была состояться дуэль взглядов. Боксеры были без масок. Но при этом должны были находиться на расстоянии нескольких метров друг от друга. Однако сначала Лопес нарушил рубеж, а затем и Ломаченко пересек свою оградительную ленту.

Соперники, сойдять впрытык, плотно и и пристально посмотрели друг другу в глаза. Лопес что-то сказал в адрес украинца. Ломаченко лишь улыбнулся, дав понять, что говорить бкдет не словами, а кулаками в ринге.