Ломаченко - Линарес. Финальная пресс-конференция перед боем и дуэль взглядов

В Нью-Йорке состоялась пресс-конференция перед боем между чемпионом мира WBA в лёгком весе венесуэльцем Хорхе Линаресом и украинским чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко

12 мая бойцам предстоит выявить сильнейшего.

Вот что сказали боксеры.

Линарес: «Два последних поединка я целенаправленно провёл против бойцов, которые дерутся в правосторонней стойке. Я готовился к бою против Ломаченко. Я очень хотел этого поединка. И Ломаченко тоже. Поэтому я очень рад и благодарю промоутеров за то, что они сумели договориться. Я готов и психологически, и физически».

Ломаченко: «Хочу поблагодарить Линареса за то, что принял мой вызов. В субботу вечером мы устроим отличный поединок и выясним, кто же из нас лучше. Как пройдёт поединок? Без понятия. Это бокс. Это бой. Скоро узнаем».

После пресс-конференции боксеры попозировали с чемпионским поясом и провели дуэль взглядов. Следующая и при этом заключительная дуэль взглядов состоится на церемонии взвешивания.