Ломаченко недостойно повел себя после поражения Лопесу

Украинский боксер легкого Василий Ломаченко, лишившийся всех своих чемпионских поясов, отказался признать поражение от американца Теофимо Лопеса.

После боя Ломаченко заявил:

Первая половина поединка у нас была равной. Может быть он выигрывал где-то на один-два раунда. Но во второй половине я включился, и вторую половину я считаю, что забрал. Я хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением. На данный момент я думаю, что я выиграл. Но результат есть результат, поэтому я с ним спорить сейчас не собираюсь.

Следует напомнить, что судьи единогласно насчитали победу Лопесу - 117-111, 119-109 и 116-112.

Что касается статистических данных, Лопес нанес 659 ударв, 183 из которых достигли цели. Ломаченко выбросил более, чем в два раза меньше - 321 удар, из которых прицельными оказался 141. Лопес нанес 31 удар по корпулу Ломаченко и получил от Ломаченко 20 ударов в корпус.

Ломаченко превзошел Лопеса разве что по проценту попаданий - 44% у украинца против 28% у американца.