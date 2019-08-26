 

Ломаченко прилетел на бой в Лондон

26 августа 2019 г. 16:06
Автор: Виталий Лабскир
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Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко прилетел в столицу Англии на свой 15-й поединок в профессиональной карьере.

31 августа соперником Ломаченко в Лондоне будет британец Люк Кэмпбелл.

Пока же Василий в аэропорту дал первое интервью после прилета.

В интервью Sky Sports он сказал, что готов к предстоящему поединку на все 100 процентов, что подготовка к бою против Кэмпбелла оказалась не столь тяжелой, как к предыдущему поединку против Энтони Кроллы.

Также Ломаченко отметил, что с Лондоном у него связаны особые воспоминания. Здесь в 2012 году он завеовал свою вторую золотую олимпийскую медаль.

Еще украинский боксер отметил, что британские болельщики любят бокс и с уважением относятся к боксерам в ринге. Собственно, в ринге Ломаченко и пообещал в конце этой недели передать послние болельщикам, а главное - своему сопернику.

Видео: 

Vasiliy Lomachenko’s first interview since landing in the UK for fight week against Luke Campbell

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