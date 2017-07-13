Ломаченко снял очки, чтобы посмотреть сопернику в глаза

Украинский боксер и чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко встретился лицом к лицу со своим будущим соперником колумбийцем Мигелем Марриагой

Боксеры провели совместную пресс-конференцию, посвященную предстоящему бою, а также по традиции провели битву взглядов, еред которой Ломаченко снял свои солнцезащитные очки.

Бой Ломаченко - Марриага состоится 5 августа в Лас-Вегасе.

На ринге Марриага провел 27 боев из которых 25 закончил с победой. На счету Ломаченко 8 побед и одно поражение.