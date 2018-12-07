Ломаченко улыбался на дуэли взглядов после финальной пресс-конференции с Педрасой

В Нью-Йорке состоялась финальная пресс-конференция перед боксерским поединком между чемпион мира в легком весе по версии WBA украинцем Василий Ломаченко и Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико.

Ломаченко заверил, что на 100 процентов восстановился после травмы плеча, полученной в предыдущем поединке, провел отличный тренировочный лагерь и готов побеждать, имея две руки и две ноги.

Педраса зявил, что у него есть очень большое желание победить, поскольку он вплотную приблизился к завоеванию чемпионского бояса, и что он уже представлял, как "вырубит" украинского боксера. Также Педраса сказал, что постарается использовать тот факт, что Ломаченко перенес операцию на плече.

После пресс-конференции на позировании перед фотографами и дуэли взглядов Ломаченко все время улыбался.