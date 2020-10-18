Лопес, победив Ломаченко, еще и унизил его на словах после боя

Новый абсолюный чемпион мира по боксу в легком весе американец Теофимо Лопес признался, что полностью просчитал действия Василия Ломаченко и легко разобрался с украинским боксером.

Лопес рассказал, что действовал по выработанному плану, зная, что Ломаченко всегда “разогревается” в ранних раундах и воспользовался этим, оказывая давление. В поздних же раундах, зная, что Ломаченко идет на сближение, Лопес старался отвечать ему тем же.

И еще Лопес после боя констатировал следующее:

Я перебоксировал Ломаченко. Я победил его во всех раундах, ну или почти во всех. Его время закончилось.

Также Лопес отметил, что для боя-реванша (а таковой не предусмотрен контрактом на бой) должен быть повод. При этом американец считает, что и при реванше картина поединка будет аналогичной.

Лопес считает, что ему интересно двигаться вперед, а не драться вновь с тем, чье время закончилось.

Теофимо Лопес подбедил Василия Ломаченко единогласным решением судей - 117-111, 119-109 и 116-112.

При этом Ломаченко повел себя недостойно, отказавшись признать поражение.