Лопес, победив Ломаченко, еще и унизил его на словах после боя

18 октября 2020 г. 13:15
Автор: Виталий Лабскир
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Новый абсолюный чемпион мира по боксу в легком весе американец Теофимо Лопес признался, что полностью просчитал действия Василия Ломаченко и легко разобрался с украинским боксером.

Лопес рассказал, что действовал по выработанному плану, зная, что Ломаченко всегда “разогревается” в ранних раундах и воспользовался этим, оказывая давление. В поздних же раундах, зная, что Ломаченко идет на сближение, Лопес старался отвечать ему тем же.  

И еще Лопес после боя констатировал следующее:

Я перебоксировал Ломаченко. Я победил его во всех раундах, ну или почти во всех. Его время закончилось.

Также Лопес отметил, что для боя-реванша (а таковой не предусмотрен контрактом на бой) должен быть повод. При этом американец считает, что и при реванше картина поединка будет аналогичной.

Лопес считает, что ему интересно двигаться вперед, а не драться вновь с тем, чье время закончилось.

Теофимо Лопес подбедил Василия Ломаченко единогласным решением судей - 117-111, 119-109 и 116-112.

При этом Ломаченко повел себя недостойно, отказавшись признать поражение.

 

Видео: 

Я ПОБЕДИЛ В КАЖДОМ РАУНДЕ | Теофимо Лопес после победы над Ломаченко

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