Луческу адаптируется в киевском "Динамо". Тренер возложил цветы к памятнику Лобановскому

Новый главный тренер киевского "Динамо" румынский специалист Мирча Луческу пытается завоевать доверие и уважение у болельщиков этой команды.

Луческу пришел на столичный стадион "Динамо" имени Лобановского на матч с участием команды "Динамо U-19" и возложил цветы к памятнику Лобановскому.

Ранее Луческу называл несправедливо высоким 6-е место Лобановского среди лучших тренеров мира по версии France Football, поскольку, по словам Луческу, "Лобановский ничего не достиг за пределами Украины".

Затем Мирча Луческу публично принес извинения за эти слова.