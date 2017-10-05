Луческу дисквалифицирован на один матч из-за своего поведения в Харькове

Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил на один матч Луческу за его поведение по окончании матча квалификации ЧМ-2018 Украина — Турция, который проходил в Харьквое, обвинив румынского специалиста в преследовании арбитра встречи.

Луческу после матча Украина — Турция пытался поговорить с арбитрами и показать им повторы на смартфоне.

Сборная Украины выиграла тот матч 2:0. При этом оба гола были забиты с нарушениями правил, но арбитр их засчитал.