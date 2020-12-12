Луческу выбежал на поле. Два удаления. Два пенальти. Скандальный матч "Динамо" (Киев) - "Колос"

В заключительном перед зимней паузой туре украинской футбольной Премьер-Лиги вышел "огненный" матч "Динамо" (Киев) - "Колос" (Коваливка).

В первом тайме забитых голов не было.

Во втором первый неоднозначный момент случился после того, как арбитр, воспользовавшись VAR, назначил 11-метровый в ворота "Динамо". Пенальти реализовал Евгений Селезнев, и "Колос" открыл счет.

Затем, опять же при помощи VAR, был удален футболист "Динамо" Владимир Шепелев. Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу даже выбежал на поле, однако никакого наказания от арбитра Игоря Пасхала не последовало.

Далее арбитр дал очень странный пенальти в ворота "Колоса". Его реализовал Виктор Цыганков, и счет стал равным - 1:1.

После чего Пасхал уравнял составы, дав красную карточку футболисту "Колоса" Маскиму Максименко.

Играя 10 на 10, команды обменялись голами. За "Динамо" во второй раз отличился Виктор Цыганков. За "Колос" забил Денис Антюх.

В итоге - ну очень боевая ничья - 2:2.

У "Динамо" после 13-ти туров 30 очков, и подопечные Мирчи Луческу точно уйдут на зимний перерыв на первом месте. У донецкого "Шахтера" 26 очков, и завтра игра против "Ингульца".