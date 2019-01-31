Лучшая в мире: украинка стала синхронисткой года по версии Международной федерации плавания

Упражнения для чувства равновесия в воде - с этого начинается ежедневная тренировка Елизаветы Яхно в бассейне. Затем отработка сложных элементов с партнершами по команде. Международная федерация плавания признала Яхно лучшей синхронисткой мира в 2018-м. Год был для украинки очень успешным - 7 медалей на престижных турнирах. Спортсменка с восторгом вспоминает церемонию награждения. Речь готовила в самолете.

Елизавета Яхно, призер Чемпионата мира по синхронному плаванию:

Прическу сама себе делала, макияж сама делала, речь тоже подготовила сама, но, понятное дело, на сцене я не все сказала то, что готовила. Наготовила 10 преложений. А сказала 2, потому что сильно переживала. Мы сильно обрадовались, я обрадовалась очень. Потому что это для меня такое грандиозное событие.

В синхронном плавании Елизавета более 10 лет. Начинала карьеру в Донецке, вскоре переехала в Харьков. Тренер спортсменки, Светлана Саидова подчеркивает, награда стала неожиданностью. К подопечной относится строго и считает, что в спорте Яхно может достичь еще большего. Самое главное - мотивация.

Светлана Саидова, тренер Елизаветы Яхно:



Выяснилось, что в прошлом году, я даже не замечала этого, понимаете, что мы 60 кг медалей привезли вообще-то. И как-то люди заметили, что мы выступали успешно. Не подвела, все-таки, она молодец, я должна снять шляпу и высказать, наконец, свое уважение.

Расслабляться нет времени, говорит Светлана. В январе началась подготовка к важным международным соревнованиям во Франции, поэтому Елизавету ждут ежедневные тренировки в усиленном режиме. Главные достижения, уверена спортсменка, еще впереди. Мечтает об Олимпийском пьедестале.