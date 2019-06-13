Лучшие идеи, как хранить в квартире велосипеды, ролики и скейты ®

Спортивный инвентарь требует особых условий содержания. Как организовать хранение скейтов, роликов, самокатов, велосипедов и аксессуаров для йоги в квартире, чтобы освободить больше пространства для жизни? Рассказываем о принципах эффективной системы хранения.

Простые и эффективные способы хранения спортивного инвентаря

Чтобы получить больше простора в жилых комнатах, необходимо использовать по максимуму служебные помещения (коридор, балкон) и место под лестницей, если последняя предусмотрена в квартире.

Велосипеды. Чтобы оптимально задействовать пространство, вы можете прикрепить кронштейны к пустой стене или потолку в коридоре либо на балконе. Альтернатива — подвесные полки. Отталкивайтесь от веса велосипеда и того, как часто вы организовываете велопрогулки. Пользуется популярностью еще один вариант — не просто хранение велосипеда в квартире, а превращение его в тренажер с помощью турботрейнера, компактной подставки под заднее колесо, сопротивляющейся свободному ходу. К слову, это отличный способ держать себя в форме даже зимой.

Аксессуары для занятий йогой. Коврики, ремни и блоки не требуют много места в помещении, но для избежания беспорядка следует позаботиться о правильном их хранении. Для коврика предлагаются рюкзаки и чехлы, способные уберечь от случайных механических повреждений. Рекомендуем обратить внимание на льняные. Также можно свернуть коврик в рулон и зафиксировать с помощью комуттера. Складывать не рекомендуется, ведь в таком случае срок эксплуатации аксессуара стремительно уменьшается. Держать спортивный инвентарь лучше вдали от радиаторов.

Ролики и коньки. Оптимальное решение для хранения роликов и коньков — контейнеры из пластика, в идеале — полупрозрачные. Они обладают прекрасными влагозащищенными свойствами. К тому же, количество контейнеров легко варьировать. Для быстрой идентификации содержимого стоит прикрепить лейблы.

Скейты и самокаты. У вас есть возможность смастерить стеллаж самостоятельно или купить готовый. В любом случае идеальный паркинг организовать не так и трудно.

Вместо вывода

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